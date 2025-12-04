Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Karadeniz’de uluslararası sularda seyreden gemilere yönelik gerçekleşen saldırılar Ankara’da diplomatik trafiği hızlandırdı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre iki diplomata, Türkiye’nin Karadeniz’deki gemi güvenliğine dair gelişmelerden duyduğu endişe iletildi. Görüşmede saldırıların bölgedeki seyrüsefer güvenliği, can ve mal emniyeti açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada ABD merkezli X platformu üzerinden Karadeniz’de saldırıya uğrayan “KAIROS” ve “VIRAT” adlı gemilere değinmişti. Keçeli, “Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur.” ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin saldırıları endişeyle karşıladığını belirtmişti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin hem Ukrayna hem de Rusya nezdinde Karadeniz’de gerilimin azaltılmasını ve ticari gemilerin güvenliğinin teminat altına alınmasını öncelik olarak gördüğünü kaydediyor.