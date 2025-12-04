Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Karadeniz’de uluslararası sularda seyreden gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yayınlanma:

Karadeniz’de uluslararası sularda seyreden gemilere yönelik gerçekleşen saldırılar Ankara’da diplomatik trafiği hızlandırdı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre iki diplomata, Türkiye’nin Karadeniz’deki gemi güvenliğine dair gelişmelerden duyduğu endişe iletildi. Görüşmede saldırıların bölgedeki seyrüsefer güvenliği, can ve mal emniyeti açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada ABD merkezli X platformu üzerinden Karadeniz’de saldırıya uğrayan “KAIROS” ve “VIRAT” adlı gemilere değinmişti. Keçeli, “Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur.” ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin saldırıları endişeyle karşıladığını belirtmişti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin hem Ukrayna hem de Rusya nezdinde Karadeniz’de gerilimin azaltılmasını ve ticari gemilerin güvenliğinin teminat altına alınmasını öncelik olarak gördüğünü kaydediyor.

Gazze'de İsrail ile işbirliği yapan çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldüGazze'de İsrail ile işbirliği yapan çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldüDünya
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu: İşte Öcalan’ın görüşmede söyledikleriİmralı heyetinin tutanak özeti okundu: İşte Öcalan’ın görüşmede söyledikleriGündem
Sözleşme imzalandı: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olduSözleşme imzalandı: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli olduSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

karadeniz Dış işleri Rusya Ukrayna
Günün Manşetleri
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Çok Okunanlar
En yüksek faiz veren bankalar belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar belli oldu!
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 16 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Yılın en çok arananları açıklandı! Yılın en çok arananları açıklandı!
Asgari ücret zammı hangi kalemleri etkileyecek? Asgari ücret zammı hangi kalemleri etkileyecek?