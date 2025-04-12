Umman’da kritik temas: İran ve ABD, nükleer görüşmelere yeniden başladı

Görüşmelerin, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" geçtiği bildirildi. Taraflar, önümüzdeki hafta yeni bir müzakere turu düzenleme konusunda uzlaştı.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Steve Witkoff başkanlık etti.

Diplomatik kaynaklar, Maskat’ta gerçekleşen bu görüşmelerin doğrudan bir temas içermediğini, ancak iki tarafın mesajlarını dolaylı kanallarla ilettiğini ifade etti.

Taraflar, ilk temasların ardından yeni bir müzakere turunun gelecek hafta yapılması konusunda prensipte anlaştı. Görüşmelerin içeriğine dair detay paylaşılmazken, sürecin uzlaşı arayışı çerçevesinde devam edeceği belirtildi.