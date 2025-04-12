Umman’da kritik temas: İran ve ABD, nükleer görüşmelere yeniden başladı

İran ile ABD arasında uzun süredir gerilim yaratan nükleer program konusunda yeni bir diplomatik adım atıldı. Taraflar, Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı müzakere masasına oturdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Umman’da kritik temas: İran ve ABD, nükleer görüşmelere yeniden başladı
Yayınlanma:

Görüşmelerin, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" geçtiği bildirildi. Taraflar, önümüzdeki hafta yeni bir müzakere turu düzenleme konusunda uzlaştı.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Steve Witkoff başkanlık etti.

Diplomatik kaynaklar, Maskat’ta gerçekleşen bu görüşmelerin doğrudan bir temas içermediğini, ancak iki tarafın mesajlarını dolaylı kanallarla ilettiğini ifade etti.

Taraflar, ilk temasların ardından yeni bir müzakere turunun gelecek hafta yapılması konusunda prensipte anlaştı. Görüşmelerin içeriğine dair detay paylaşılmazken, sürecin uzlaşı arayışı çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Ankara Valiliği uyardı: Bu geceden itibaren dikkatli olun!Ankara Valiliği uyardı: Bu geceden itibaren dikkatli olun!Yurt
Bursa'da tekstil sektörü zor durumda: Yatırım yok, işsizlik artıyorBursa'da tekstil sektörü zor durumda: Yatırım yok, işsizlik artıyorYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd iran
Günün Manşetleri
Bu geceden itibaren dikkatli olun!
Hasan Arat yumruklandı
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Günlük ortalama kaç kişi alkollü araç kullanıyor?
İstanbul'da doğal gaz patlaması
Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü
Çin’den ABD'ye karşı ticaret hamlesi
Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den sendika çadırına saldırı
Sahte peynir markaları ifşa edildi
Tavukçulukta tehlike çanları
Çok Okunanlar
İslam Memiş yön değiştirdi: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş yön değiştirdi: Altını olanlar dikkat!
1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu 1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu
SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak!
Nisan ortasında kış sürprizi Nisan ortasında kış sürprizi
İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 13 Nisan pazar elektrik kesintileri İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 13 Nisan pazar elektrik kesintileri