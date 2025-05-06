Vatikan’da Konklav başladı: Yeni Papa kim olacak?

Seçim süreci, Türkiye saatiyle 17:30'da yapılacak ilk oturumla başlayacak. Sistine Şapeli'nde yapılacak oturumlar, Vatikan Devlet Sekreterliği görevini yürüten İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından yönetilecek.

Kardinal seçilene kadar günde dört oylama yapılacak; sabah ve öğleden sonraları ikişer oylama gerçekleştirilecek. Oylamalarda herhangi bir kardinal seçilemezse, oy pusulaları yakılacak ve şapelin bacasından siyah duman çıkacak, bu da dünyanın papanın henüz seçilemediğini öğreneceği anlamına gelecek.

Papa Seçilebilmesi İçin Üçte İki Çoğunluk Gerekiyor

Kilise hukukuna göre, papa seçilmesi için üçte iki çoğunluğa ulaşan yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan devlet başkanı olacak.

Beyaz Duman ile Papa Seçimi İlan Edilecek

Papa seçildiğinde ise Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıkacak ve dünya yeni papayı öğrenecek.

Katolik Kilisesi tarihinin ilk siyahi papasını seçmeye oldukça yakın. Ganalı Kardinal Peter Turkson, Gineli Kardinal Robert Sarah ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, papalık için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Peter Turkson: Muhafazakâr Bir Aday

Kardinal Peter Turkson, 2005 yılında Roma'da kardinaller toplantısına katılan ilk Ganalı kardinal olarak tarihe geçti. Muhafazakâr görüşleriyle tanınan Turkson, eşcinsel evlilik ve kürtaj gibi konularda sert duruş sergiliyor.

Robert Sarah: Yaşı ve Geleneksel Görüşleriyle Öne Çıkıyor

79 yaşındaki Gineli Kardinal Robert Sarah, yaşı nedeniyle ikinci planda görülse de, muhafazakâr çizgisiyle tanınıyor. Sarah, toplumsal cinsiyet tanımını insanlık için bir tehdit olarak görüyor.

Luis Antonio Tagle: "Asyalı Francis" Olarak Biliniyor

Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, Şampiyon Papa Francis'in ilerici çizgisini devam ettirmek isteyenler için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Tagle, liberal görüşleriyle biliniyor ve katoliklerin geleceğinde önemli bir figür olma potansiyeline sahip.