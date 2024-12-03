Veliaht Prens Fumihito ve Prenses Kiko, Resmi Temaslar İçin Ankara’da
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında Ankara’ya geldi.
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12 saat süren uçuşun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan Prens ve Prenses, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.
Veliaht Prens ve Prenses, 3-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında 4 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor.