Yaycı’dan Dışişleri’ne çağrı: Suriye ile deniz yetki anlaşması neden yapılmıyor?
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye ile Suriye arasında yapılması olası "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ulusal Kanal’a konuşan Yaycı, Türkiye’nin bu konuda sessizliğini eleştirdi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çekti.
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Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs yönetimi faaliyetlerini hiç duraksamadan, hatta giderek hızlandırarak sürdürüyor.
Yaycı, Türkiye ile Suriye arasında yapılması muhtemel deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın, Batı tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti.
Suriye üzerinde ciddi baskılar var. Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanları anlaşmasının yapılmaması yönünde müdahaleler söz konusu.
Bu süreçte Türkiye’nin sessiz kalmasını da eleştiren Yaycı, Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.
Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan hâlâ bir açıklama duymadık. Merakla bekliyoruz.
Yaycı ayrıca, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen INEOS Tatbikatı’na Türkiye’nin davet edilmemesini de gündeme getirdi.
Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın katılımıyla askeri tatbikatlar düzenleniyor. Türkiye ise bu süreçlerin dışında bırakılıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi