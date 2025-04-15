Yaycı’dan Dışişleri’ne çağrı: Suriye ile deniz yetki anlaşması neden yapılmıyor?

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs yönetimi faaliyetlerini hiç duraksamadan, hatta giderek hızlandırarak sürdürüyor.

Yaycı, Türkiye ile Suriye arasında yapılması muhtemel deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın, Batı tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Suriye üzerinde ciddi baskılar var. Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanları anlaşmasının yapılmaması yönünde müdahaleler söz konusu.

Bu süreçte Türkiye’nin sessiz kalmasını da eleştiren Yaycı, Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan hâlâ bir açıklama duymadık. Merakla bekliyoruz.

Yaycı ayrıca, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen INEOS Tatbikatı’na Türkiye’nin davet edilmemesini de gündeme getirdi.