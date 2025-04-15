Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzmanı adım adım anlattı

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep arttıkça, sahte altın riski de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, piyasada sahte altın vakalarının artabileceği uyarısında bulunuyor.

"Altın alırken en önemli şey, vatandaşların güvenilir yerlerden alışveriş yapması. Yıllardır alışveriş yaptığı kuyumcuyu tercih etmeli. Bozdururken de referansı olan, tanıdık kuyumculara gitmeleri çok önemli."

Kuyumcular, sahte altını anlamanın bazı ipuçları olduğunu söylüyor. Renk, ağırlık, doku ve mıknatısla etkileşim bu detaylardan bazıları.

"Örneğin bu altın 14 ayar. Üzerinde ‘585’ ya da ‘14K’ ibaresi olur. Ama bu tür altınların kaplamalı sahte versiyonları da olabilir. Bu yüzden kuyumcular altını kesmeden sahte olup olmadığını anlayamaz. Kesip taşıyoruz ve ayar suyuna sürüyoruz. Eğer ayar suyu çizgiyi silerse, bu altın değildir."

Uzmanlara göre sahte altından korunmanın en etkili yolu sertifikalı ürün almaktan geçiyor. Ayrıca piyasa değerinin çok altındaki fiyatlarla satılan altınlara karşı dikkatli olunmalı.