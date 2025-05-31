Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan skandal harita: İstanbul'u Türkiye dışı gösterdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yaptığı ziyaret, tartışmalı bir hediyeyle gündeme geldi.

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Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan skandal harita: İstanbul'u Türkiye dışı gösterdi
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 Hupis, Bartholomeos’a, İstanbul’u Türkiye toprakları dışında gösteren sözde bir “Helenizm haritası” verdi. Harita, Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, Bartholomeos için “ekümenik” ifadesi kullanıldı.

Dedeağaç’ta, Türkiye’yi hedef alan ABD/NATO tatbikatının sürdüğü bir dönemde gelen bu adım, Türkiye’ye yönelik açık bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Hupis, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’ndan bir gün önce Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hediye edilen haritada, İstanbul eski Helen coğrafyasına dahil ediliyor.

Tepki çeken bu provokasyon bununla da sınırlı kalmadı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, resmi açıklamasında Patrikhane’yi “Ekümenik” olarak tanımladı. Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı, Ekümenik Patrikhane’yi ziyaret ederek Ekümenik Patrik Hazretleri tarafından kabul edildi. Görüşmede karşılıklı ilgi alanlarına dair konular ele alındı” denildi.

Bu açıklama, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na açıkça aykırı olarak yorumlandı. Antlaşma gereği Fener Rum Patrikhanesi’nin yalnızca Türkiye'deki Ortodoks cemaatiyle sınırlı bir dini yapı olduğu vurgulanmıştı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın bu çıkışı, Lozan’ı tanımama girişimi olarak değerlendirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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