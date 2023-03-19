Yunanistan 'dan büyük kışkırtma hazırlığı: Adalara açık taciz

Yunanistan'ın daveti ile düzenlenen Iniochos -2023 çok uluslu tatbikatının yapılacağı sahalar belli oldu. Ege ve Doğu Akdeniz'de belirlenen 10 sahadan 8'i, gayriaskeri statüdeki adalar ile Türkiye-Libya mutabakatının çizdiği sınırları kapsıyor.

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ABD’nin güdümündeki Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de yine kışkırtma peşinde…

Yunanistan, 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Iniochos -2023 çok uluslu tatbikatı için ABD, Fransa, İsrail, Kanada, Güney Kıbrıs, İtalya, İspanya, Slovenya, Avusturya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Slovenya'ya davet gönderdi.

Tatbikatın yapılacağı sahalar da belli oldu. Ege ve Doğu Akdeniz'de belirlenen 10 sahadan 8'i, gayriaskeri statüdeki adalar ile Türkiye-Libya mutabakatının çizdiği sınırları kapsıyor.

Yunan basını, bu sahaları “Türkiye'ye Yumruk” başlığıyla duyurdu. Pentapostagma Gazetesinin haberinde, Sakız, Sisam, İstanköy, Rodos ve Meis'in güneyindeki alanların tatbikat için hazırlandığı belirtildi. “Bunu özellikle vurguluyoruz, çünkü tatbikata katılacak olan diğer ülkeler, savaşçılarını bu bölgelere göndererek Türkiye'ye bir mesaj verecekler.” ifadelerini kullanıldı.

Tatbikata, Yunanistan, Suudi Arabistan, İtalya, Ürdün, İspanya, Fransa ve Slovenya savaş uçaklarıyla. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de helikopterlerle katılacak. Kanada Hava Savunma Kontrolörleri ile katılım sağlarken, Avusturya istihbarat personeli ile tatbikatta yer alacak.

4 aşamadan oluşacak tatbikatta, adalar üzerinde gerçekçi bir savaş ortamı yaratılarak çoklu modern tehditler karşısında pilotların fiziksel ve psikolojik dayanıklılıkları da test edilecek.

# yunanistan # tatbikat

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