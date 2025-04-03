Yunanistan ve İsrail’den yeni enerji hamlesi! Türkiye karşıtı proje hızlandırıldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İsrail ziyareti sırasında, iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi, Doğu Akdeniz’deki enerji projelerinde Yunanistan’a diplomatik destek verme ve Washington’u bu sürece dahil etme taahhüdünde bulundu. Özellikle Türkiye ve Libya’nın deniz yetki anlaşmasıyla kesişen bölgede, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında planlanan su altı elektrik kablosu projesinin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtiliyor.

Yunanistan, ABD, Fransa ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 12 ülkeyle ortak askeri tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İsrail ve Katar’ın da ilk kez dahil olduğu Iniochos 2025 (İnökos 2025) Tatbikatı, Türkiye’ye mesaj niteliğinde bir hamle olarak yorumlanıyor. Tatbikatın, Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Amerikan enerji devi Chevron, Girit’in güneyinde doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bu gelişme, Yunanistan’ın Türkiye karşıtı politikalarına uluslararası destek sağlama girişimi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını savunmaya devam edeceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki gelişmelere karşı “Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan taviz vermeyeceğiz” mesajını verirken, diplomatik kanallardan da yoğun temasların sürdüğü belirtildi.