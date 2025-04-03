Avcılar’da otellere silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı

Olay, Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Saldırgan, sokak üzerinde karşılıklı bulunan iki otelin önüne yürüyerek geldi ve tabancayla ateş açtı. Silah seslerinin ardından hızla kaçan saldırgan, bir sokak ötede kendisini bekleyen araca binerek izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, saldırı sonucunda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde delil toplarken, saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.