Zelenski'den Erdoğan'la görüşmenin ardından ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe teşekkür etti. Kırım konusundaki tutuma da değinen Zelenski, “Türkiye’den Ukrayna egemenliğine güçlü destek gördük. Kırım’ın Ukrayna toprağı olduğunu açıkça ifade etmeleri bizim için çok kıymetli” dedi.

Zelenski, İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü formatlı görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

“Biz Ukrayna olarak en üst düzeyde temsil edildik. Heyetimize Savunma Bakanımız başkanlık ediyor. İstihbarat ve özel servis temsilcileri de yer aldı. Ancak Rus tarafının heyetinde karar alıcı bir ismin olmaması, onların sürece ciddi yaklaşmadığını gösteriyor. Rusya’nın doğrudan müzakere teklifi vardı ama bu şekilde katılmaları niyetlerinin olmadığını ortaya koyuyor.”

Ukrayna lideri, buna rağmen barış için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı:

“Sayın Erdoğan’a ve Trump’ın temsilcilerine saygımızdan dolayı İstanbul’daki görüşmelere katıldık. Tırmanmanın önüne geçmek ve ateşkesi sağlamak adına ilk adımların atılması önemli. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD’nin yer aldığı dörtlü mekanizmanın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak mevcut tablo, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığını gösteriyor.”

Zelenski ayrıca Erdoğan ile görüşmelerinin ardından, Tiran'da düzenlenecek zirveye birlikte katılacaklarını da açıkladı.