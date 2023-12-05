2019 yılında ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs sonrası popüler olan tuzlu nar aslında bir Anadolu lezzetidir. Anadolu köylerinde kış aylarında sobalar yakıldıktan sonra tüketilen tuzlu nar aslında zayıflamanıza da yardımcı olur. Peki bu mümkün mü? Tuzlu nar yüksek oranda antioksidanın yanı sıra potasyum barındırır. Bu yüzden tansiyon hastalarının tüketmemesi gerekiyor.

10 Gün Boyunca Nara Tuz Döküp Yiyin! Bakın Vücudunuzda Neler Oluyor

Nara tuz döküp yemek boğazda biriken tüm balgamı söküp atar. Özellikle sigara kullananlar ya da alerjik bünyeye sahip olanlar bunu mutlaka denemeliler. Çünkü nar antioksidan barındırdığından alerjik etkileri azaltır. Gün içinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar. Tuzla beraber nardaki potasyum seviyesi artar. Potasyum kanı sulandırarak kan akışını kolaylaştırır. Kan akışı hızlandıkça damarlarda iltihap birikmez. Demir oranı artığından güne daha enerjik başlayabilirsiniz.

Nar aynı zamanda abur cubur tüketme oranınızı azaltarak daha dinç olmanızı sağlar. Kilo vermek isteyenler için nar iyi bir ara öğündür. Bunun yanı sıra nar ve yoğurtta tokluk oranını artırır. Tok olma süresi artıkça da rahatlıkla kilo verilir. Vücuttan ödem atılır. Özellikle göbek bölgesinden kilo vermek isteyenler için bir numaradır. Vücudunuz daha kontrollü hale gelir.