Hande Baladın diyeti ne! Fiziğini neye borçlu!

Voleybol kariyerini birçok başarıyla taçlandırmış Türkiye'nin gururu olan sporcularından Hande Baladın diyeti ne? Yoğun antrenman ve çalışma temposunda sağlıklı vücuda sahip olmasının sırları neler? Sizler için yazdık!

O FİLENİN SULTANLARINDAN! HANDE BALADIN DİYETİ NE?

1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da doğan Hande Baladın voleybola 11 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında başladı. Altyapı takımlarında orta oyuncu olarak oynadıktan sonra, 2014 yılında smaçör pozisyonuna geçti.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı A Takımı'na yükselen Hande Baladın, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak amacıyla belirli bir süre Galatasaray'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımının da bir üyesidir. Millî takım formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda filenin sultanları ülkemize gümüş madalya kazandırmıştır. Sporculuk kariyerinin yanı sıra Hande Baladın İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim görmektedir. 1.90 boyunda ve 70 kg ağırlığında olan Hande Baladın güzel fiziği ve sağlıklı vücuduyla dikkatleri çekmekte. Peki Hande Baladın diyeti ne? Sizler için aşağıda yazdık!

SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN HANDE BALADIN DİYETİ!

Voleybol kariyerinde başarılı olmak için sağlıklı beslenmeye büyük önem veren Hande Baladın, günlük beslenmesinde protein, karbonhidrat ve lif bakımından zengin besinlere yer veriyor.

Hande Baladın'ın günlük beslenme düzeni şu şekilde:

Sabah: Yulaf ezmesi, meyve ve kuruyemiş

Öğle: Proteinli sebze yemekleri, bulgur pilavı veya esmer pirinç

Akşam: Tavuk veya balık, sebze ve salata

Ara öğünler: Meyve, kuruyemiş, yoğurt

Ayrıca su tüketimine de dikkat eden Hande Baladın günde en az 2 litre su içiyor. Maç günleri ve antrenmanlardan önce Baladın diyetisyeninin önerisi üzerine karbonhidrat tüketimini artırıyor. Bu sayede enerji seviyesini yüksek tutmayı hedefliyor.

HANDE BALADIN'DAN DİYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Baladın, diyetiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Voleybol, çok enerji gerektiren bir spor. Bu nedenle sağlıklı beslenmek, performansım için çok önemli. Diyetisyenimin önerileri doğrultusunda, günlük beslenme düzenime dikkat ediyorum. Bol bol meyve, sebze ve protein tüketiyorum. Ayrıca su tüketimine de dikkat ediyorum."

HANDE BALADIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR!

Eczacıbaşı'nda 2015-2016 sezonundan bu yana forma giyen Baladın, 2023-2024 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit takımında oynamakta. Baladın, 2023-2024 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit ile Türkiye Süper Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.