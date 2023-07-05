İştahı bıçak gibi kesen besinler! Çenenizi tutarak kilo verin

Kilo almanın en büyük sorunlarından biri de boğazına düşkün olmaktır. Sadece çenesini tutarak kilo vermek isteyenler ise hayatlarına iştah kesici bu besinleri eklemeleri gerekiyor. Vücudun direncini yükselten vitamin mineral dolu besinler sayesinde hem kilo verebilir hem de sağlıklı bir yaşam devam edebilirsiniz. İştahı bıçak gibi keserek uzun süre tokluk hissi veren besinleri sizler için derledik.

İŞTE İŞTAHI BIÇAK GİBİ KESEN BESİNLER

ELMA

Yüksek oranda lif barındıran elma, iştahı hem keser hem de kontrol eder. Bağırsakların işlevselliğni düzenleyen elma, asidik mineraller içerdiğinden mide hareketini sağlar. Kahvaltıdan sonra bir adet tüketilen elma hem sinir sistemini düzenler hem vücuda enerji verir hem de tokluk hissi sayesinde yemek yeme isteğini azalır.

YULAF

Doğadaki en güçlü iştah kapatıcı besindir. Diyet listelerinin bir numaralı besini olan yulaf uzun süreli tokluğun yanında vücuda enerji de sağlar. Bu sayede hem kilo almamış olursunuz hem de gün boyu işe odak noktanız artar.

YUMURTA

İçeriğinde yüksek oranda omega-3 yağ asitlerini barındıran yumurta, beyinsel gelişimi destekler. Yumurta içeriğindeki omega-3 yağ asidi ve kalsiyum sayesinde kemik gelişimini sağlar. Bu da hem kilo verdirir hem de kas endeksini artırır.

BAKLAGİLLER

En büyük yanlışlardan biri baklagilleri karbonhidrat olarak görmek ancak mercimek, nohut, fasulye yüksek oranda lif ve protein barındıran besinlerdir. Bu sayede iştahı kestikleri gibi vücudun vitamin değerlerini artırır.

TARÇIN

Tarçın hem vücuttaki ödemleri yakar hem de uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bunun yanı sıra güzel görünmenizi de sağlayan tarçın, çay ya da suyun içine atılarak tüketilebilir.