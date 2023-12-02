O Saatte İçenlerin Yağ Yakımı Fark Atıyor! Etkisi Katlanıyor! Yeşilçay Ne Zaman İçilmeli? Canan Karatay O Saati Öneriyor!

Bitki çayları kahvenin zararlı etkilerinden korunmak isteyenler için ya da kahve tadından rahatsız olanların en çok tercih ettiği alternatiflerden birisidir. Bu alternatifler insanların sağlığını korumasına yardımcı olurken aynı zamanda bazı ekstra özelliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yeşil çay sayısız faydasıyla öne çıkmaktadır. Yeşil çay en çok bilinen bitki çayı türlerinden biridir. Hem hazır poşet çay hem de demlemek için kurutulmuş bitki çayları ile bulunabilen bu çay çok sayıda faydasıyla insanları hayrete düşürüyor.

YAĞ YAĞMAK İSTEYEN, METOBOLİZMA HIZLANDIRMAK İSTEYENLER YEŞİL ÇAYA KOŞUYOR

Pek çok doktor yeşil çayın faydalarını vurgulamaktadır. Sadece metabolizma hızlandıran değil aynı zamanda içindeki antioksidanlarla kansere karşı koruyucu etki de yapıyor. Yeşil çay her gün içildiğinde ödem atılmasına ve kilo verilmesine yardımcı oluyor.

Ünlü doktor İbrahim Saraçoğlu'na göre yeşil çay yağ yakımını hızlandırıyor. Yeşil çay içine eklenecek az miktarda limon ile bağışıklık sistemini güçlendirici etki de sağlamaktadır. Aynı zamanda kalp sağlığını da koruyan yeşil çay böbrek taşı oluşumunu da engelliyor.

YEŞİL ÇAY NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Dr. Canan Karatay yeşil çay içilmesi için en doğru saatin yemekten bir buçuk saat önce ya da sonra olduğunu söylemektedir. Bu saatlerde içilen yeşil çayın aynı zamanda metabolizma hızını arttırarak cildi çatlaklardan koruyabilir. Ünlü Karatay diyetinde yeşil çay, maden suyu ve limonun beraber tüketilmesi halinde 5 kiloyu 15 günde vermeyi garanti ediyor. Kür bir litre kadar yeşil çayın demlenip ılık hale gelmesinden sonra içine bir şişe maden suyu ve bir adet limonu eklemelisiniz. Bu kürü sabah tok karnına içmeye başlamalı ve gün içine yayarak tüketmelisiniz.

Yeşil çayın düzenli tüketilmesi, yağ yakımını artırıyor, göz sağlığını koruyor. Yeşil çay aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, anti-kanserojen etki sunar ve bilişsel fonksiyonları güçlendirerek unutkanlığı önler. Ayrıca, yeşil çay iyi ve kötü kolesterol oranını dengeleyerek Tip-2 diyabete olumlu etki eder. Ancak, yeşil çayın içeriğindeki kafein nedeniyle uykusuzluk sorunlarına yol açabileceği, ileri yaşlarda kalp çarpıntısına neden olabileceği ve hamile veya emziren anneler ile yüksek tansiyon veya böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiği unutulmamalı.