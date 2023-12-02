İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok, Adeta Bir Mucize!

Kudret narı son dönemlerde gittikçe popüler olmaya başlayan bir meyve. Farklı görüntüsü ve tadı nedeniyle gittikçe daha fazla yaygınlaşan kudret narının faydaları duyanları şaşırtıyor. Doğal beslenerek hastalıklardan korunmak ya da çeşitli hastalıklarının tedavisine destek almak isteyenler bu meyveyi tercih ediyor. Tadı acımtrak olsa da görüntüsüyle mest eden kudret narı tam olarak neye iyi geliyor? Kudret narı nasıl yenir?

İLTİHABIN DÜŞMANI VÜCUDUNUZUN DOSTU

Uzmanlar kudret narı tüketmenin vücuttaki iltihabı atmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Kudret narının içinde bulunan anti-inflamatuar adı verilen bir madde sayesinde vücutta iltihap birikmesinin önüne geçilebiliyor. Kış aylarında özellikle grip, nezle gibi rahatsızlıklardan kaynaklı iltihap yaşayanların bir an önce keşfetmesi gereken bir meyve olan kudret narının faydalı sadece bununla bitmiyor. Fitosteroller, özellikle beta-sitosterol, anti-enflamatuar gibi maddelerle kudret narında bulunan yağ asitleri vücuttaki iltihabın üstesinde geliyor.

HORMONAL BOZUKLUKLARA DA İYİ GELİYOR

Kudret narının hormon kaynaklı bozukluklara da iyi geldiğini belirten uzmanlar var. Bu uzmanlar özellikle hormonal hastalıkları olanların kudret narı tüketmesini tavsiye ediyor. Özellikle erkeklerde yaygın olarak görülebilen prostat tedavisi için en önemli yardımcılardan birisi kudret narı.

DETOKS YAPMAK İSTEYENLER KUDRET NARINI LİSTENİZE EKLEYİN

Özellikle bol antioksidan içerdiği için kanı temizleyerek düzenli tüketildiğinde mucizeler yaratabilen kudret narı aynı zamanda Tip-2 Diyabet hastaları tarafından da tüketilebilir. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olan kudret narı göz sağlığını da destekliyor.

Kudret narı içerdiği a-karotan, beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi etken maddeler sayesinde görüşü güçlendirebilir. Aynı zamanda bu maddeler sayesinde yaşlanmanın olumsuz etkilerini de azaltmaya yardımcı olabilir.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN DE TÜKETİLEBİLİR

Cilt kuruluğunu yenmek için nemlendirici bir etki yaratabilecek kudret narı aynı zamanda iltihaplanmayı engellediği için akne ve sivilcelerin de önüne geçebiliyor. Yanık ve yara izlerinin iyileşmesinde hızlandırıcı bir etkisi bulunan kudret narını zeytinyağı ve bal ile birleştirerek cilt bakım ürünlerine yüzlerce lira harcamaktan kurtulabilirsiniz. Cildinizdeki problemler için kudret narının kabuğu ve çekirdeklerini bir kavanoza doldurup üzerine bal veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

PEKİ KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR? KUDRET NARI KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

İltihaptan korunmak amacıyla kudret narının acısını gidermek için tuzlu suda haşlayabilir veya yoğurdun içine ekleyebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak da kurutulmuş kudret narı yapraklarını çay olarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bal ve kudret narını birleştirerek macun haline getirebilirsiniz. Hazırladığınız macunu cilt yaralarına, sivilcelere, yanık izlerine iyi gelmesi için kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ile hazırlanan kudret narından ise günde 1-2 kaşık tüketerek hastalıklardan korunabilirsiniz. Ancak fazla tüketildiğinde mide sorunlarına neden olabilir.