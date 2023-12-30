Uyanamayanlar ve Kilo Veremeyenler Buraya! İlaç Gibi Gelecek Mucizevi Yiyecek! Pul Biberle Karıştırınca...

Kilo vermek için uygulanabilecek tarifler internette her zaman en çok aranan konulardan biridir. Ancak yine de uzun süreli olarak ve kalıcı bir şekilde kilo vermek için esas ihtiyaç duyulan şey bir diyetisyenle ortak bir plan dahilinde ve sağlıklı öğünlerle kilo vermeye çalışmaktır.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz yoğurt kürleri ile hem besleyici öğünler elde edebilir hem de kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz. Peki yoğurtla hangi kürler hazırlanabilir? İşte birbirinden lezzetli yoğurt kürleri...

İŞTE ÇOK SEVİLEN O YOĞURT KÜRLERİ VE TARİFLERİ

Yoğurt ve Pul Biber: 1 kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin. Güzelce karıştırın. Her gece yatmadan önce 1 kase tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uygulayın.

Yoğurt ve Zerdeçal: Yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limon ve 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurdu bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız kürü gece yatmadan önce tüketin. Bu yoğurt küründen sonra hiçbir şey yemeyin.

Altın Yoğurt Kürü: 4 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı tarçın. Tüm malzemeleri 1 kasenin içerisinde karıştırın. Altın yoğurt kürünü 2 günde 1 aç karna tüketebilirsiniz.

Yoğurt ve Soda: Yoğurdun içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın. Ardından yavaş yavaş maden suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bu kürü kahvaltıdan 30 dakika önce ya da uyumadan 30 dakika önce tüketin.