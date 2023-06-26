Yazın fit bir vücuda mı sahip olmak istiyorsunuz? Sizi yaza hazırlayacak altın tavsiyeler

Bu Pazar yeni bir tatil döneminin başlangıcı olabilir ve her zamanki gibi insanlar kendilerine 2023 için yeni kararlar ve hedefler koyuyorlar. Bu nedenle bu tarihler, bu yeni zorluklara başlamak için idealdir.

En popüler olanlardan biri, kas kazanmak veya kilo vermek için daha fit olmak ve daha düzenli egzersiz yapmaktır.

TAHTA RUTİNİ TUTUN

Yazın fit bir vücuda sahip olmak istiyoruz ama belli zorluklarını karşılamaya yardımcı olan bir dizi alıştırma var. Yoga ve pilates eğitmeni Kristin McGee'ye göre çok önemli bir rutin tahta rutini yapmaktır ve bunu her gün birkaç saniye veya dakika takip etmek çok faydalı olabilir. Kristin McGee şu sözler ile açıklıyor:

- Çoğu insanın Yeni Yıl için uygulayabileceği çok yönetilebilir bir fitness kararı, her sabah bir tahta tutmaktır. Dişlerinizi fırçalamak için bir dakika ayırabilirseniz, bu egzersiz için kesinlikle bir dakika bulabilirsiniz. Plank aslında bildiğim en iyi egzersizlerden biri, tüm vücudunuzu çalıştırıyorlar. 30 saniye ile başlayın ve bir dakikaya kadar artırın. Bunu sabah ilk iş olarak yaparak, kendinize gün boyu aktif kalmayı hatırlatırsınız.

ÇAPRAZ UYUM

Crossfit eğitmeni Collette Stohler'in önerdiği gibi Crossfit de şu tavsiyeleri etmişti:

- Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında etkili bir hedef belirleyin. Örneğin, "60 gün boyunca haftada üç CrossFit dersi almak istiyorum". Bu 60 günün sonunda hedefinize ulaştıysanız, tatil veya masaj gibi değerli bir şeyle kendinizi ödüllendirin.

Stohler, motive kalmak için bir ödül belirlemenizi öneriyor:

Yılın başında kararınızı belirlediğiniz gibi, ödülünüzü de planlayın. Bu şekilde, beşinci haftada olduğunuzda ve havlu atmak istediğinizde, çok yakın olan o tatlı ödülü hatırlayabilirsiniz.

KİLO TAKINTISI YAPMAYIN

Bir spor salonunun CEO'su Mac Perry'nin açıklamaya çalıştığı gibi, tartıların istediğimizi göstermediğini görmek biraz moral bozucu olabileceğinden, akılda tutulması gereken bir başka kural da sadece ağırlığa değil performansa da odaklanmaktır. Mac Perry, şu detaylara değindi:

- Bir performans hedefi belirlemek, kilo verme hedefine kıyasla daha fazla motive olmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, 10 şınav çekme veya ayak parmaklarınıza dokunma hedefi, yalnızca estetiğe odaklanmaktan performansa sağlıklı bir geçiş sağlayabilir.

ÇİFT OLARAK EGZERSİZ YAPIN

Kişisel antrenör Rebecca Mahoney'nin dediği gibi, alternatif bir seçenek bir partnerle egzersiz yapmaktır. Rebecca Mahoney, şu sözleri söylemişti:

- Biraz arkadaşça bir rekabete ve sorumluluğun artmasına izin verdiği için bir partnerle egzersiz yapın. Birlikte hedefler belirleyin ve işe koyulun! Birinin sizi desteklediğini ve spor salonunda sizi beklediğini bilmek her zaman biraz daha kolaydır.

KARDİYO İÇİN TAVSİYELER

Ve son olarak, egzersiz bilimi profesörü Pat Davidson, kendinize ulaşmak için ideal bir ağırlık belirleyerek kardiyo yapmanızı tavsiye ediyor. Egzersiz Bilimi Profesörü Pat Davidson, en son şu sözleri eklemişti: