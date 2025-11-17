1500 konut güvenlik güçlerine teslim edildi

1500 konutun teslimi için düzenlenen törene İran Genelkurmay Başkanı General Abdurrahim Musevi ile İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan’ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

1500 konut, 190 gün gibi rekor bir sürede Erkan Yapı Şirketi tarafından inşa edildi. Toplu konut şeklinde inşa edilen binalar için, atık suyu hijyenik suya dönüştüren arıtma tesisi, özel güneş enerjisi santrali, akıllı su sayaçları ve su tasarruflu armatürler ile endüstriyel çelik yapılar gibi modern teknolojiden de faydalanıldı.

“BU ÇABAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Evlerin teslim töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Musevi, “Bu tür projeler, Faraja (İran Polis Teşkilatı) personelinin geçim sorunlarının hafiflemesine katkı sağlayacaktır. Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın görevi ve sorumluluğu, konut inşası alanında tüm çabasını ortaya koymak ve silahlı kuvvetlerin tüm bireylerinin – ister ordu, ister Devrim Muhafızları, Faraja ya da Savunma Bakanlığı – sadece görevlerini düşünmelerini sağlamaktır. Gayret, dua ve tevekkülle gençlerimizin hesaplamaları sonuç verdi; mühendislik, tasarım ve gençlerin sahadaki çabalarıyla, bu imkânsız gibi görünen proje hayata geçirildi. Diğer lojman projelerinin inşasını tamamlamakla görevliyiz ve tüm personel kurumsal konutlara sahip olana kadar bu çabamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Radan da, şu anda ülke genelinde 52 bin konutun inşasının devam ettiğini bildirdi. General Radan, yıl sonuna kadar 48 bin konut için daha sözleşmenin imzalanacağını aktardı. Kullanılan modern tekniklere işaret eden Radan bunun konut inşaatında bir devrim başlangıcı olduğunu belirtti.