7 farklı galibiyet şartı! Milli takım dünya kupası biletini mucizeye bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri E Grubu perdesini kapatmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, grubun final mücadelesinde İspanya'ya konuk oluyor. Sevilla kentinin ev sahipliği yapacağı bu kritik randevu için nefesler tutuldu. Yarın akşam La Cartuja Stadı'nın zemininde oynanacak olan zorlu mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te start alacak. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı TV8 ekranlarından naklen izleyebilecek.

Müsabakanın idaresi Almanya Futbol Federasyonu'na emanet edildi. Karşılaşmada orta hakem olarak Felix Zwayer düdük çalarken, yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Saha kenarında ise dördüncü hakem olarak Sven Jablonski görev yapacak.

MATEMATİKSEL ŞANS VAR AMA FARK GEREKİYOR

Gruptaki puan tablosuna bakıldığında, her iki takımın da ilk iki sırayı garantilediği görülüyor. Liderlik koltuğunda 15 puanla İspanyollar otururken, Milliler 12 puanla takiplerini sürdürüyor. Ay-yıldızlıların liderlik koltuğunu kapıp Dünya Kupası'na doğrudan vize alabilmesi için sadece galibiyet yetmiyor; genel averaj kuralı devreye giriyor. İspanya'nın şu an Türkiye'ye karşı 14 gollü devasa bir averaj üstünlüğü bulunuyor. Bu tablo, Millilerin liderlik ve doğrudan katılım bileti için rakibini tam 7 farklı skorla mağlup etmesi gerektiği anlamına geliyor ki bu da matematiksel olarak tek ihtimal. Grubun diğer cephesinde ise, henüz puanla tanışamayan Bulgaristan ile 3 puanlı Gürcistan, yarın aynı saatte kozlarını paylaşacak.

AMERİKA BİLETİ NASIL ALINACAK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda toplam 48 ülke boy gösterecek. Avrupa kıtasına ayrılan 16 kontenjanın sahipleri ise kasım ayında tamamlanacak elemelerle netleşmeye başlıyor. Gruplarını zirvede bitiren 12 takım, bavullarını doğrudan hazırlayacak. Kalan son 4 bilet için ise kıran kırana bir süreç işleyecek; 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım, 2026 yılının mart ayında play-off maçlarına çıkacak.

Zorlu deplasman öncesi Milli Takım kampından eksik haberleri de geldi. Cezalı durumdaki İsmail Yüksek ile sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan kaptan Hakan Çalhanoğlu sahada olamayacak. Daha kritik olan durum ise sarı kart sınırındaki isimler. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın; İspanya karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, mart ayındaki hayati önem taşıyan play-off ilk maçında takımı yalnız bırakacak.

İŞTE MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Takım'ın İspanya kafilesinde kalede Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Savunma hattını Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik ve Mustafa Eskihellaç oluşturuyor. Orta sahada Atakan Karazor, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan bulunurken; hücum hattında Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı forma şansı bekliyor.

İSPANYA'NIN YILDIZLAR TOPLULUĞU

Ev sahibi İspanya'da ise Teknik Direktör Luis de la Fuente 26 kişilik geniş bir kadro belirledi. İspanyol kadrosunda kaleciler Unai Simon, David Raya, Alex Remiro; savunmacılar Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Pedro Porro dikkat çekiyor. Orta alanda Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Alex Baena, Pablo Fornals görev beklerken; forvet hattında Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino, Dani Olmo, Fermin Lopez, Jorge de Frutos, Ferran Torres, Samu Aghehowa ve Borja Iglesias gol arayacak.