Sürücüler dikkat: İşte il il kapalı şeritler ve kontrollü geçiş noktaları

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri uyardığı son bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde devam eden çalışmaları detaylandırdı. Yapım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğü bölgelerde hız limitlerine uyulması ve trafik işaretçilerinin dikkate alınması hayati önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun en kritik noktalarından biri olan Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 0 ila 11. kilometrelerde hummalı bir çalışma var. Bolu Dağı geçişinde yer alan uzatılan portal yapısında kaplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu sebeple, saat 17.00'ye kadar Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri tek şeritten sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda da ekipler sahada. İskenderun Batı ve Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2 ila 6. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

İÇ ANADOLU VE EGE'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİ ŞART

Konya bölgesindeki Kulu-Cihanbeyli yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında kavşak yapım projesi devam ediyor. Sürücülerin bu kesimde işaret ve işaretçilere azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Ege'nin turistik güzergahı Söke-Kuşadası yolunda ise 18-20. kilometreler arasında üstyapı yenilemesi yapılıyor. Bölünmüş yolun bir şeridi kapatılırken, trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak işliyor. Benzer bir durum Kayseri-Pınarbaşı hattında da mevcut; 24-28. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun açık olan kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Antalya güzergahını kullananlar için önemli bir uyarı da Kumluca-Kemer-Antalya yolundan geldi. Bu hattın 19 ile 52. kilometreleri arasında bulunan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu tünellerde saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

KARADENİZ VE DOĞU'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Karadeniz sahil yolunun Sinop-Samsun kesiminde, 61-64. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik Samsun yönünde iki yönlü olarak veriliyor. Rize'de ise İyidere-Rize yolunun 18. kilometresindeki yaya üst geçidinde tadilat var; bu noktada her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü ilerliyor.

Marmara ile Ege'yi bağlayan iç hatlardan Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde de iş makineleri çalışıyor. Ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son olarak Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8 ile 13. kilometreleri arasında süren yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.