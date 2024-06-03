2 uçak çarpıştı! İşte havadaki o facia anları

Portekiz'de büyük bir uçak kazası meydana geldi. Kazanın gerçekleştiği yer, Beja askeri havaalanı oldu.

6 uçağın askeri havaalanında düzenlediği gösteri sırasında 2 uçak havada çarpıştı. Kazayla ilgili Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) açıklama geldi.

Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.

Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.

Portekiz’in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran’da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.