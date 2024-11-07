2024 en sıcak yıl olacak! Yeni bir dönüm noktası yaşanacak

2024 yılında yaşanacak meteorolojik gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağını ortaya koydu. Açıklamada, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2024 en sıcak yıl olacak! Yeni bir dönüm noktası yaşanacak
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Dünya'da yaşanacak meteorolojik gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağını tespit etti.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

"YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess'in açıklamalarına da yer verildi.

Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." dedi.

Burgess, 11-22 Kasım'da Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek yeni verinin, konferansın amacına ulaşması için hızlandırıcı bir etki oluşturması gerektiğini kaydetti.

Copernicus'un açıklamasında, geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi.

Açıklamada ayrıca geçen 12 ayda (Kasım 2023-Ekim 2024) küresel ortalama sıcaklığın, 1991-2020 ortalamasının 0,74 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi de yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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