ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mesa'daki havaalanında kalkış sırasında bir jet pistinde olan kazada pilot, yardımcı pilot, iki yolcu ve araç sürücüsü kaybedildi, bir kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, kazaya karışan uzaktan Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.