2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO zirvesinde alınan yeni kararla, üye ülkeler 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkaracak. 2026 NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağı açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
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NATO’ya üye ülkeler, son yıllarda artan jeopolitik riskler ve özellikle Rusya tehdidinin gölgesinde önemli bir karara imza attı. 2024 yılında düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde alınan karara göre, üye ülkeler 2035 yılına kadar savunma harcamalarını yüzde 5 seviyesine yükseltecek.

Bu karar, ittifakın savunma kabiliyetlerini daha da artırmak, caydırıcılığı güçlendirmek ve müttefik ülkeler arasında mali yük paylaşımını dengelemek amacıyla alındı.

2026 NATO ZİRVESİ ANKARA'DA

Zirve bildirisinde dikkat çeken bir başka başlık ise, 2026 yılında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin Türkiye'de gerçekleştirileceği duyurusu oldu. Bildiride, "2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Zirve bildirisinde NATO’nun temelini oluşturan 5. maddeye olan bağlılık da bir kez daha teyit edildi. Bildiride, “Üye ülkeler NATO'nun 5. maddesine olan bağlılıklarını teyit etti” denilerek, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyeye yapılmış sayılacağı yönündeki güvenlik garantisinin altı çizildi.

MACRON: “RUSYA TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIK ŞART”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Avrupa savunmaya daha fazla harcama yapacak ve bu yükte üzerine düşeni yerine getirecek. Tüm bunları Rusya tehdidi nedeniyle yapıyoruz.”

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