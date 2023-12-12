21. Doha Forumu'nun Gündemi Gazze! Katar ve Rusya'dan İsrail Saldırganlığına Karşı Çözüm Arayışları

Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu’nda ABD’nin Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes tasarısını veto etmesi gündem oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin tutumunun Güvenlik Konseyinin otoritesini ve güvenilirliğini zedelendiğini belirtti. Guterres, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Forumda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuştu. Lavrov, İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Lavrov, bölgedeki en tehlikeli faktörün Filistin’in devlet statüsüne kavuşamaması olduğunu söyledi. Rus bakan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Gazze'de bir uluslararası gözlem misyonu olması gerektiğini konuştuklarını açıkladı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Diplomatik trafiğin ana gündemi de İsrail’in Gazze’de saldırılarıydı.

"Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temalı 21. Doha Forumu’nda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’de konuştu. Iştiyye, Hamas'ın Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bunu yok edemeyeceğini vurguladı.