22. Uluslararası İran Metalurji fuarı tamamlandı

Metalurji, çelik ve ilgili endüstrileri bir araya getiren 22. Uluslararası İran Metalurji Fuarı, 4 gün süren yoğun katılımın ardından sona erdi.

Metalurji, çelik ve ilgili endüstriler alanında faaliyet gösteren 723 yerli ve yabancı şirketin katılımıyla 22. Uluslararası İran Metalurji Fuarı, 23 Kasım Pazar günü 28 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Malezya, İtalya, Çin, Türkiye, Rusya, İngiltere, Almanya, Brezilya, İsveç, Hindistan, Güney Afrika, İspanya ve Avusturya gibi çeşitli ülkelerden katılımla 4 gün süreyle düzenlendi.

Fuarda ürünlerini sergileyen Kerman Demir Çelik ve Haddehane Kompleksi Ticaretinin Müdür Yardımcısı Keyvan Rahiminejad, faaliyetleri ve fuar hakkında Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Rahiminejad, "Yapısal çelik bölümünde, düz inşaat demiri üretimi yıllardır devam ediyor ve yaklaşık bir buçuk yıl önce de rulo halinde inşaat demiri üretimi ürün yelpazemize eklendi. Ürünlerimiz ülkenin her yerine gönderiliyor ve komşu ülkelere ihracat da ciddi olarak devam ediyor. Ayrıca, şirketin iç tüketimi için yassı çelik kütük üretimi de yapılmaktadır." dedi.

22. Uluslararası İran Metalurji fuarı tamamlandı - Resim : 1

Kurdukları enerji santralinden de bahseden Rahiminejad, "Sürekli elektrik sorunları göz önüne alındığında, 15 megavatlık enerji santralinin kurulumu, üretimin devamlılığında önemli bir rol oynadı. Ayrıca, bu yaklaşımın bir devamı olarak, salonların çatılarına küçük bir güneş enerjisi santrali kurularak temiz enerjiden de yararlanılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Demir çelik endüstrisinin temel zorluklarına işaret eden Rahiminejad, elektrik, doğalgaz, döviz kuru ve emtia borsasındaki fiyatlandırma yöntemine işaret etti, "Maalesef yılın neredeyse yarısında elektrik ve doğalgaz sorunu yaşıyoruz ve bazen üretim kapasitemizin yarısıyla çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu durum ekonomik olarak başabaş noktasına bile ulaşmıyor ve zarara neden oluyor." diye konuştu.

