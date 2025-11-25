Bursa’da tostçuda kanlı gece! İşletme sahibini kurşunlayan saldırgan yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tost işletmesi sahibi, çıkan tartışmanın ardından defalarca kurşunlanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden lüks otomobiliyle kaçan saldırgan, uzun süren takibin ardından Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, korkunç olay Cuma gecesi saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir tost işletmesinde meydana geldi. İddialara göre, olay yerine 16 BDP 784 plakalı otomobil ile gelen Mustafa Y. (32), araçtan inerek tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz (33) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şüpheli Mustafa Y., elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği araçla hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YARALI KURTARILAMADI, OĞLU FERYAT ETTİ

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mustafa Tokgöz, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tokgöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşan şüpheli Mustafa Y.'nin kaçtığı otomobil, bir süre sonra Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu.

Bursa Asayiş ekipleri, kaçan şüpheli Mustafa Y.'yi dün akşam saatlerinde Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla birlikte yakalamayı başardı. Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, cinayetin sebebini açıkladığı öğrenildi: "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim."

Öte yandan, soruşturma kapsamında diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi.

