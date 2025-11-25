Sivas’taki maden faciasında 9. gün: Şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde 17 Kasım’da meydana gelen göçük olayında, toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama kurtarma çalışmaları 9. gününe girdi.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde faaliyet gösteren Fimar Madencilik firmasına ait açık demir madeninde, 17 Kasım tarihinde bir göçük meydana gelmişti. Maden ocağındaki bir sette gerçekleşen göçük sonucu, şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) göçük altında kalmıştı.

Yıldırım’ın bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, aradan geçen 9 güne rağmen devam ediyor.

45 PERSONEL VE KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILIYOR

Arama çalışmaları, Sivas AFAD İl Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile yürütülüyor. Operasyona, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ekipler destek veriyor. Görev alan ekipler arasında Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK bulunuyor.

Çalışmalarda toplam 9 araç, 45 personel ve 1 kadavra arama köpeği aktif olarak görev yapıyor.

Ancak bölgedeki zorlu koşullar, kurtarma ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor. Maden setlerinde devam eden göçükler ve yoğun sis, arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Arama kurtarma çalışmaları şu anda, toprak kaldırma ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği 4 ayrı noktada sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas maden ocağı göçük
