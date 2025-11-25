Sosyal medyada “büyü bozma” tuzağı: 7 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi

Instagram üzerinden “büyü bozma” ilanları vererek vatandaşları kandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyada “büyü bozma” tuzağı: 7 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sahtekarlık yöntemindeki ilginç detaylarla dikkat çekiyor.

Şüphelilerin, özellikle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle irtibata geçen kişileri "büyü bozma" bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülüyor.

MASAK RAPORLARI VE TAPE KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, şüphelilerin organize hareket ettiğini ortaya koydu. Elde edilen bulgular arasında İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları yer aldı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ciddi: "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık."

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hızla harekete geçti. Ankara merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asgari ücret için geri sayım başladı! Ünlü ekonomist rakamı duyurduAsgari ücret için geri sayım başladı! Ünlü ekonomist rakamı duyurduEkonomi
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiİBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiGündem
ankara dolandırıcılık
Günün Manşetleri
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Çok Okunanlar
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Asgari ücret için geri sayım başladı! Asgari ücret için geri sayım başladı!