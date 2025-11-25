Sosyal medyada “büyü bozma” tuzağı: 7 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sahtekarlık yöntemindeki ilginç detaylarla dikkat çekiyor.

Şüphelilerin, özellikle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle irtibata geçen kişileri "büyü bozma" bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülüyor.

MASAK RAPORLARI VE TAPE KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, şüphelilerin organize hareket ettiğini ortaya koydu. Elde edilen bulgular arasında İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları yer aldı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ciddi: "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık."

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hızla harekete geçti. Ankara merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.