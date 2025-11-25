İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da kamuoyunda büyük yankı uyandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması sonucunda hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "İBB Davası" olarak bilinen soruşturmanın iddianamesi, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu.

Davada, aralarında 105'i tutuklu olmak üzere, toplamda 407 kişi şüpheli sıfatıyla yargılanacak.

Halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için istenen ceza miktarı, iddianamenin kabulüyle netleşti. Başkan hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İBB iddianamesinin kabul edilmesine ilişkin hukuki süreci değerlendiren Avukat Hüseyin Ersöz, "Kamuoyunda 'İBB Davası' olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek" açıklamasını yaptı. 

