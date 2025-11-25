Genç Aslanlar Avrupa'da kritik virajda! Galatasaray U19 - R. Union SG U19 maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun gelecekteki yıldızlarının sahne aldığı UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan ve averajla 29. sırada bulunan Galatasaray U19 takımı, aynı puana sahip olan ve 28. sırada yer alan R. Union SG U19'u Esenler Erokspor Stadyumu'nda ağırlıyor. Genç Aslanlar, taraftar desteğiyle kazanarak üst sıralara tırmanmayı ve Avrupa serüveninde moral bulmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Saat 13:00'te başlayacak olan bu keyifli mücadele, TRT Spor ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Hırvat hakem A. Culina yönetecek.

Puan durumunda birbirine çok yakın olan iki ekip için de bu maç büyük önem taşıyor. Galatasaray U19, son Avrupa maçında Ajax U19 deplasmanında 7-2'lik ağır bir mağlubiyet almıştı. Temsilcimiz, bu maçı kazanarak hem o mağlubiyeti unutturmak hem de 3 puanlı rakibinin önüne geçmek istiyor. Konuk ekip R. Union SG ise son maçında Atletico Madrid U19'a 5-0 yenilerek İstanbul'a yaralı geliyor.

Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstürden geçen Sarı-Kırmızılı gençler, ligde son olarak Gençlerbirliği U19'u 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Teknik heyet, bu morali Avrupa sahnesine de yansıtarak taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.