Zeynel Lüle CHP içindeki krizi yorumladı: “Bu video bir dönüm noktası”

Tele 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle’nin değerlendirmelerine göre, uzun bir süredir kameralardan uzak kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultay öncesinde yayımladığı video, Cumhuriyet Halk Partisi içinde uzun zamandır birikmiş olan tartışmaları açıkça gün yüzüne çıkardı.

Kılıçdaroğlu, bu videoda özellikle belediyelerdeki rüşvet iddialarına sert bir tepki göstererek, "CHP yolsuzlukla anılamaz" mesajını verdi. Kendi genel başkanlığı döneminde sessiz kalmayı tercih ettiği konuları şimdi yüksek sesle dile getiren Kılıçdaroğlu, partinin geleceğini yeniden yapılandırma iddiasını da ortaya koymuş oldu.

DELEGE VE MEVCUT YÖNETİME YÖNELİK VİCDAN ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesinde yaptığı bu çıkış, doğrudan delegelere yönelik bir çağrı olarak yorumlanıyor. Eski Genel Başkan, "temiz siyaset" söylemiyle CHP’nin tarihsel misyonunu delegelere hatırlatmayı amaçlıyor.

Ancak bu mesajın hedefinde, aynı zamanda mevcut yönetim ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı kaybetmesinde "öncü olduğunu düşündüğü Ekrem İmamoğlu’na yönelik de bir uyarı bulunduğu değerlendiriliyor. Analize göre, delegeler açısından Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, bir tercih değil, bir vicdan muhasebesi çağrısı niteliği taşıyor.

İKTİDARIN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR MU?

CHP’nin iç tartışmalarının kamuoyuna açık bir şekilde yansıması, kısa vadede iktidar partisinin söylemlerine malzeme sağlama riski taşıyor. "CHP kendi içinde bile yolsuzlukla mücadele edemiyor" argümanı, iktidarın propaganda gücünü artırabilir. Bu açıdan bakıldığında, Kılıçdaroğlu’nun çıkışı geçici olarak iktidarın işine yarıyor gibi görünüyor. Ancak Lüle’nin analizine göre, bu tartışmanın uzun vadede CHP’nin kendi içinde arınmasına hizmet etmesi halinde, durum tersine dönebilir ve partinin muhalefet olarak güçlenmesine katkı sağlayabilir.

13 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Kılıçdaroğlu, hâlâ ciddi bir taban etkisine sahip. Delegeler üzerinde belirleyici bir blok oluşturması zor olsa da, parti içi tartışmayı yönlendirme gücü yüksek. Bu çıkış, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun siyasi mirasını koruma çabası olarak da okunabilir. Verdiği "CHP’nin tarihsel çizgisi bozulmamalı" mesajı, siyasetteki son büyük hamlesi olabilir.

Kurultay sonrası döneme ilişkin masadaki senaryolar ise şunlar:

1. Arınma senaryosu: CHP, Kılıçdaroğlu’nun çağrısını dikkate alır ve kendi içinde hesaplaşmaya girerse, uzun vadede daha güçlü bir muhalefet doğabilir.

2. Çatışma senaryosu: Çıkış, parti içi kutuplaşmayı artırır ve CHP’nin enerjisini iç tartışmalara harcamasına yol açar. Bu durumda iktidar kazançlı çıkar.

3. Kişisel hesaplaşma senaryosu: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı, kurultay sonrası etkisini yitirir ve yalnızca kişisel bir hesaplaşma olarak tarihe geçer.

Zeynel Lüle, Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videonun, CHP için bir kırılma noktası olma potansiyeli taşıdığını belirterek şu çarpıcı tespitle sözlerini noktaladı: “CHP, ya kendi içindeki gölgelerle yüzleşip yeniden ışığa çıkacak ya da tarihin kenarında sessizce kaybolacak.”