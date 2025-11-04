400 milyon dolarlık dava bitti! Justin Baldoni, Blake Lively'den tek kuruş alamayacak!

Dava, Blake Lively’nin, Justin Baldoni’yi "uygunsuz davranış ve rahatsız edici tavırlar" sergilemekle suçlamasının ardından açılmıştı. Baldoni, bu iddiaların kamuoyuna yansımasıyla kariyerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü öne sürerek yaklaşık 400 milyon dolarlık bir tazminat talep etmişti. Baldoni'nin hukuk ekibi, Lively’nin kamuoyunda yaptığı açıklamaların “asılsız ve itibarsızlaştırıcı” olduğunu savunmuştu.

MAHKEME 'SÜREYİ KAÇIRDIN' DEDİ, DOSYAYI KAPATTI

Mahkeme, Justin Baldoni’nin temyiz başvurusu için yasal süresini kaçırdığını belirterek dosyayı kapattı. Bu kararla birlikte davanın sonucu kesinleşmiş oldu.

Mahkeme ayrıca, Lively’nin ifadelerinin “kişisel deneyime dayalı görüşler” kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte Baldoni’nin, hem Lively hem de eşi Ryan Reynolds’a karşı açtığı davada hiçbir tazminat elde edemeyeceği de netleşti.

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki gerginliğin, geçtiğimiz yıl aynı projede yer aldıktan sonra tırmanmasıyla gündeme geldiği biliniyordu. O dönem basına yansıyan iddialara göre Lively, Baldoni’nin sette "sınırları zorlayan davranışlar" sergilediğini ileri sürmüştü.

Bu dava, Hollywood’da son dönemde giderek artan set içi etik ve profesyonellik tartışmalarına yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.