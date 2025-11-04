400 milyon dolarlık dava bitti! Justin Baldoni, Blake Lively'den tek kuruş alamayacak!

Hollywood oyuncusu Justin Baldoni'nin, meslektaşı Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a karşı "itibarını zedelediği" iddiasıyla açtığı 400 milyon dolarlık devasa tazminat davası, şok edici bir usul hatasıyla son buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
400 milyon dolarlık dava bitti! Justin Baldoni, Blake Lively'den tek kuruş alamayacak!
Yayınlanma:

Dava, Blake Lively’nin, Justin Baldoni’yi "uygunsuz davranış ve rahatsız edici tavırlar" sergilemekle suçlamasının ardından açılmıştı. Baldoni, bu iddiaların kamuoyuna yansımasıyla kariyerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü öne sürerek yaklaşık 400 milyon dolarlık bir tazminat talep etmişti. Baldoni'nin hukuk ekibi, Lively’nin kamuoyunda yaptığı açıklamaların “asılsız ve itibarsızlaştırıcı” olduğunu savunmuştu.

MAHKEME 'SÜREYİ KAÇIRDIN' DEDİ, DOSYAYI KAPATTI

Mahkeme, Justin Baldoni’nin temyiz başvurusu için yasal süresini kaçırdığını belirterek dosyayı kapattı. Bu kararla birlikte davanın sonucu kesinleşmiş oldu.

Mahkeme ayrıca, Lively’nin ifadelerinin “kişisel deneyime dayalı görüşler” kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte Baldoni’nin, hem Lively hem de eşi Ryan Reynolds’a karşı açtığı davada hiçbir tazminat elde edemeyeceği de netleşti.

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki gerginliğin, geçtiğimiz yıl aynı projede yer aldıktan sonra tırmanmasıyla gündeme geldiği biliniyordu. O dönem basına yansıyan iddialara göre Lively, Baldoni’nin sette "sınırları zorlayan davranışlar" sergilediğini ileri sürmüştü.

Bu dava, Hollywood’da son dönemde giderek artan set içi etik ve profesyonellik tartışmalarına yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Kripto'da çifte darbe: Fed faiz sinyali verdi, 100 milyon dolar çalındı!Kripto'da çifte darbe: Fed faiz sinyali verdi, 100 milyon dolar çalındı!Ekonomi
Hollywood'dan bir yıldız daha kaydı: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti! Diane Ladd kimdir? İşte hayatıHollywood'dan bir yıldız daha kaydı: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti! Diane Ladd kimdir? İşte hayatıKültür Sanat
Günün Manşetleri
O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!
15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor 4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları
Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Sındırgı'da 'deprem fırtınası'!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum