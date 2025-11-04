Kripto'da çifte darbe: Fed faiz sinyali verdi, 100 milyon dolar çalındı!

Kripto para birimlerinde sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aralık ayında bir faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla 2,5 haftanın en düşük seviyesine indi. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla uzaklaşmasına neden oldu.

Deus X Pay İşlem Direktörü James Madden, bu düşüşün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki toplantıda yaptığı açıklamanın ardından geldiğini belirtti. Powell, aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” söylemişti.

Bu gelişmelerle Bitcoin 104.205 dolara kadar gerilerken, Ethereum da 3 ayın en düşük seviyesi olan 3.475 doları gördü.

Madden ayrıca, piyasayı olumsuz etkileyen bir diğer faktörün de finans protokolü Balancer’da gerçekleşen siber saldırı olduğunu ifade etti. Bu saldırıda 100 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalındığı bildirildi. Deus X Pay İşlem Direktörü Madden, kripto varlıklardaki bu mevcut satış dalgasının, ekim ayı boyunca biriken aşırı kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle ortaya çıkan ve "gereken bir piyasa düzeltmesi" oluşturan bir durum olduğunu söyledi.