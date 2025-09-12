4.5 büyüklüğünde deprem! Panik anları yaşandı

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 13.57’de Çüy bölgesinin Beş Küngöy köyünden 1 kilometre uzaklıkta 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin merkez üssüne 12 kilometre uzaklıkta bulunan Bişkek’te de hissedildiği belirtildi.

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Bişkek ve çevresinde hissedilen depremin şiddetli olduğunu aktardı. Depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, depremin ardından bölgede inceleme başlatıldığı, şu ana kadar yıkım ya da can kaybına dair bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.