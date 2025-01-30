5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Art arda geldi

Tayvan’ın güneybatısındaki Çiayi ili sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Art arda geldi
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 Tayvan Merkez Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Çiayi il merkezinin 40,5 kilometre güneydoğusundaki Dapu ilçesi olduğu belirtildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Bu sarsıntının, 21 Ocak'ta Çiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı şoklarından kaynaklandığı ifade edildi. Depremin hemen ardından, büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında değişen 5 artçı sarsıntı daha tespit edildi.

Çiayi ili, 21 Ocak’ta 6,4 büyüklüğünde bir depremle büyük bir sarsıntı yaşamış ve bu depremde 27 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, bu önceki deprem maddi hasara da yol açmıştı. Tayvan’daki yetkililer, artçı şokların devam edeceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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