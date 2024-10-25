5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama geldi

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremin büyüklüğünün 5,8 olduğu ifade edildi. Meksika'daki depremin merkez üssünün Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 82 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.