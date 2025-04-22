6.2’lik sarsıntı: Bir kez daha sallandı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerel saatle 13.17’de gerçekleştiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
6.2’lik sarsıntı: Bir kez daha sallandı
Yayınlanma:

Depremin yerin 129 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilirken, sarsıntıya ilişkin şu ana kadar can ya da mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer aldığı için sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Beylikdüzü-altgeçitte zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı!Beylikdüzü-altgeçitte zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı!Yurt
Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!Ekonomi
endonezya deprem
Günün Manşetleri
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Şimşek New York’ta dev yatırımcılarla buluştu
Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
Erdoğan’dan CHP’ye tepki
Memur-Sen’den Birleşmiş Milletler’e Gazze tepkisi
Diyarbakır'da işçi kıyımı
Aksakallar Konseyi KKTC'de toplanıyor
O güne dikkat, kuvvetli yağış geliyor!
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor 5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar! Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?