6.2’lik sarsıntı: Bir kez daha sallandı

Depremin yerin 129 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilirken, sarsıntıya ilişkin şu ana kadar can ya da mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer aldığı için sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor.