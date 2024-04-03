7 Ekim'den beri İşgalci İsrail 176 BM çalışanını öldürdü!

Gazze'de insanlık dramı yaratan İsrail saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridinde 176 BM çalışanını öldürdü.

7 Ekim'den beri İşgalci İsrail 176 BM çalışanını öldürdü!
Editör: Metehan Gül
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Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM), saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden beri geçen 6 aylık sürede Gazze Şeridi'nde 176 BM çalışanını öldürüldüğünü duyurdu. 

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) aktardığına göre, İsrail, 1 Mart'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine yapılması planlanan insani yardım misyonlarının yüzde 30'unu reddetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # bm
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