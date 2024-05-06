85 bin mülteci Cezayir'deki kamplarda yaşıyor: Ulusal Kanal o kampları ziyaret etti

50 yıldır süren işgal ve evlerini yurtlarını terk eden 185 bin mülteci... Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti topraklarının yüzde 85'i Fas işgali altında ve 185 bin mülteci Cezayir'deki kamplarda yaşıyor. Ulusal Kanal o kampları ziyaret etti. Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Sidati Türkiye’den beklentilerini Ulusal Kanal dış haberler şefi Kıvanç Özdal'a anlattı.

FİLİSTİN SORUNU İLE SAHRAVİ SORUNU BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Bir işgal savaşına, bir yıpratma savaşına, ölümcül ve çok acımasız bir savaşa maruz kalıyorlar. İşte bu yüzden Filistin halkı ile birçok ortak noktamız var.)))

AFRİKA'NIN KANAYAN YARASI: BATI SAHRA SORUNU

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti topraklarının yüzde 85’i 50 yıldır Fas tarafından işgal edilmiş durumda. Kalan yüzde 15’inde ise savaş devam ediyor. Konar-göçer birkaç aile dışında burada sivil bulunmuyor. Sahravi halkı Cezayir’in güneyindeki mülteci kamplarına sığınmış.



Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti mülteci bir devlet. Hükümeti ve 185 bin vatandaşı Cezayir’in güneyindeki 5 kampta hayatlarına devam ediyor.



Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Sidati Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’ne konuştu.



Ülkesi Fas işgali altında bulunan Sidati Fas’ın arkasındaki güçlere dikkat çekti:

- Fas, Sahravi halkını yok etmek için insansız hava araçları ve sofistike araçlar kullanıyor. Bugün Fas, Sahra halkına karşı savaş yürütmek için yardımlardan, İsraillilerden gelen Amerikan yardımlarından faydalanıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Fransa da var. Bir ölçüde İspanya… Bu ülkeler Sahravi halkına karşı yürütülen bu savaşa dahil olmuş durumda.



Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Sidati Türkiye’den beklentilerini dile getirdi:

- Türkiye gibi büyük bir ülkeden istediğimiz şey ise Sahra halkının insani yetki hakkını kullanmasına, başka bir deyişle Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına ve hukuka uygun uluslararası bir çözüm bulunmasına yardımcı olmasıdır. Bu elzemdir ve çok önemlidir.



Dışişleri Bakanı Sidati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Rusya ve Çin’in de ülkesinin haklı mücadelesi konusunda kendilerine destek verdiklerini ve daha fazlasını yapabileceklerine inandığını ifade etti.