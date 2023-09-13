AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada Rus kişi ve kurumlara uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatıldığı belirtildi. Yaptırımların gerekçesi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel askeri operasyonlar öne sürüldü.

AB'DEN 1800 KİŞİ VE KURULUŞA YAPTIRIMI UZATMA KARARI

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 1800 kişi ve kurulaşa yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurulması, fon veya ekonomik kaynak aktarım yasağı içeren yaptırımların 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda 4 kişinin ise yaptırım listeden çıkarılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı. AB, operasyonları bahane ederek şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.