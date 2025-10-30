ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü: İşte görüşmenin detayları

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'deki kritik zirvenin hemen ardından Çin Devlet Başkanı Şi ile birçok konuda hemfikiriz açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü: İşte görüşmenin detayları
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede birçok konuda mutabık kaldıklarını ifade etti. Trump, Çin Devlet Bakanı Şi ile Güney Kore’de yaptıkları görüşmenin hemen sonrasında, uçakta seyahat ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, "Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu çok hoş bir jestti. Ve bunun gibi birçok şey." dedi.

ABD Başkanı Trump, görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü meselesinde Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini ve bu yüzden ABD’nin bu gerekçeyle Çin’e getirdiği yüzde 20'lik ek tarifeyi, yüzde 10’a düşürdüğünü açıkladı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE ENGEL KALMADI

Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" dile getiren Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil, dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementleri ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayarak, arada çok fazla engelin kalmadığını belirtti. ABD Başkanı, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı bir anlaşmaya varmayı umduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump Çin Devlet Başkanı Şi
