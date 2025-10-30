Sürücüler dikkat! Yurt genelindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), günlük yol durumu bültenini yayınlayarak, Türkiye genelindeki yol ağında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. KGM, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği konusunda ikazda bulundu.

Bültendeki en dikkat çekici bilgilendirme Anadolu Otoyolu hakkında oldu. Otoyolun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki (0-11. kilometreler) Bolu Dağı geçişinde, Bolu Tüneli dahil olmak üzere, tünel portal yapısındaki çalışmalar nedeniyle bir düzenleme yapıldı. Buna göre, hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Bu kesimi kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA DEVAM EDEN DİĞER ÇALIŞMALAR

KGM bültenine göre, yurt genelindeki diğer yollarda devam eden çalışmalar ve trafik düzenlemeleri ise şöyle:

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolu, 11-38. kilometrelerindeki temizlik çalışması nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.