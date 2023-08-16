ABD Dışişleri Bakanı İran'ın nükleer çalışmaları hakkında soruları yanıtladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programını yavaşlatmaya yönelik herhangi bir adımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İRAN PROGRAMI YAVAŞLATTI MI SORUSUNA NASIL YANIT VERDİ

Bir gazeteci Wall Street Journal gazetesinin İran'ın nükleer programını yavaşlattığına ilişkin haberine işaret ederek, "Bu doğru mu? Sizdeki bilgilere göre gerçekten nükleer programlarını yavaşlattılar mı?" sorusunu yöneltti.

Blinken ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

- Bahsettiğiniz haberi teyit edemem. Tabii ki ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın gerçekten büyüyen nükleer tehdidi azaltmaya yönelik atacağı adımları memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim.

İran ile ABD arasında şu anda nükleer bir anlaşma olmadığını belirten Blinken, "Diplomasi için alan açmak için İran'ın gerilimi azaltması gerektiğini açıkça söylüyoruz." dedi.