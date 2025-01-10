ABD ile Kosova arasında "stratejik diyalog"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmani, Verma’nın bu anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağını teyit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, “Kosova halkına verdiği destekten dolayı ABD hükümetine teşekkür ediyorum. Kosova'nın çıkarları doğrultusunda yoğun işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan alanları kapsayacak Stratejik Diyalog Anlaşması’nı sonuçlandırmak üzere ekiplerimiz yakında bir araya gelecek.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Verma, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü. Verma’nın Kosova’nın ardından Sırbistan’a geçerek temaslarda bulunacağı bildirildi.