ABD ordu üssünde silahlı saldırı: Üs karantinaya alındı, yaralılar var!

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssü, Çarşamba günü yaşanan silahlı saldırı şüphesiyle karantinaya alındı. Üs içinde bir saldırganın aktif olduğu yönünde gelen ihbarlar, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Saldırının ardından geniş çaplı önlemler alınırken, üs geçici olarak tamamen kapatıldı.

The Guardian’ın haberine göre, olayın merkez üssü, Fort Stewart Hunter Hava Üssü bünyesinde yer alan İkinci Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi’nin bulunduğu alan oldu. Üssün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Saat 11.04 itibarıyla karantina uygulanmaya başlandı. Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve müdahale sürüyor” denildi. Açıklamada yaralıların olduğu da vurgulandı.

DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel televizyon kanalı WTOC TV’nin öğle saatlerinde aktardığı bilgilere göre, olayda en az dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliğinin güvenlik birimleri tarafından bilindiği öne sürülse de, bu bilgi resmi kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Yetkililer, durumun halen kontrol altında alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Savannah kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısında bulunan Fort Stewart, ABD’nin Mississippi Nehri doğusundaki en büyük askeri üssü olarak biliniyor. ABD Ordusu’na bağlı Üçüncü Piyade Tümeni’ne ev sahipliği yapan üs, binlerce asker ve ailesini barındırıyor. Olay sonrası tüm giriş çıkış noktaları geçici olarak kapatıldı.

VALİ KEMP’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Georgia Valisi Brian Kemp, olay sonrası sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Olay yerindeki kolluk kuvvetleriyle yakın temastayız. Marty, kızlarımız ve ben, Fort Stewart’ta yaşanan trajediden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Mağdurlar, aileleri ve görev çağrısına yanıt veren herkes dualarımızda. Tüm Georgia halkından aynı duyarlılığı bekliyoruz.”