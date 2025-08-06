ABD Sağlık Bakanlığı: COVID aşılarındaki mRNA faydadan çok riskli

ABD Sağlık Bakanlığı, mRNA aşılarının COVID ve grip gibi solunum yolu virüslerine karşı etkisiz olduğunu belirterek BARDA destekli 22 projeyi iptal etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD Sağlık Bakanlığı: COVID aşılarındaki mRNA faydadan çok riskli
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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), COVID ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı geliştirilen mRNA aşılarının beklenen etkiyi göstermediğini ve faydadan çok risk barındırdığını açıkladı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilimsel verilerin ve uzman değerlendirmelerinin ardından harekete geçtiklerini belirtti.

Kennedy şu ifadeleri kullandı:

“Bilimsel verileri inceledik, uzmanları dinledik ve harekete geçtik. BARDA, veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlamadığını gösterdiği için 22 mRNA aşısı geliştirme yatırımını sonlandırıyor. Bu fonu, virüsler mutasyona uğrasa bile etkililiğini koruyan daha güvenli ve daha geniş kapsamlı aşı platformlarına yönlendiriyoruz.”

HHS, BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) bünyesindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetleri için “koordineli bir sonlandırma” süreci başlattığını açıkladı. Duyuruya göre karar; sözleşme iptalleri, kapsam daraltmaları ve bazı ihale/teklif süreçlerinin sonlandırılmasını kapsıyor. HHS, toplamda yaklaşık 22 projeyi ve yaklaşık 500 milyon dolarlık büyüklüğü etkileyecek bu adımın, COVID-19 kamu sağlığı acil durumu sırasında yapılan mRNA yatırımlarının kapsamlı bir incelemesinin ardından geldiğini bildirdi. 

HANGİ PROJELER ETKİLENİYOR?

Bakanlığa göre Emory University ve Tiba Biotech ile sözleşmeler feshedilecek; Luminary Labs, ModeX ve Seqirus ile mevcut sözleşmelerde mRNA kapsamı daraltılacak. BARDA’nın RRPV/VITAL mekanizmaları kapsamındaki Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone ve diğer firmalardan gelen bir dizi ön teklif iptal/askıya alınacak. Moderna/UTMB’nin H5N1 (kuş gribi) projesi de etkilenen işler arasında anılıyor. Arcturus ve Amplitude gibi bazı son aşama sözleşmeler ise kamu kaynağını korumak amacıyla tamamlanacak. Yeni mRNA tabanlı proje başlatılmayacak. 

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