ABD seçimlerden sonra kaosa mı sürüklenecek?

Dünyanın merakla beklediği Amerika’daki seçimlere az bir süre kaldı.



5 Kasım’da Amerikalılar yeni başkanlarını seçecek.



Cumhuriyetçilerin adayı Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris başkanlık için yarışıyor.



Anketlerde Donald Trump az bir farklı Kamala Harris’in önünde gözüküyor.



Amerikan halkı ise ülkedeki siyasi gerilimi endişeyle takip ediyor.



Associated Press (ASOŞEYTID PRES) ve NORC (NORK) Halkla İlişkiler Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan ankete göre her 10 Amerikalıdan 4’ü seçim sonrası olası şiddet olayları ve seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik girişimlerden "son derece" endişeli.



Dr. Barış Adıbelli, yapılan anket ve araştırmaların Trump’ın iktidarına karşı bir ön alma çalışması olduğunu belirtti.



- Bu anket muhtemelen Trump'ın olası iktidarına karşı şimdiden ön alma. Bakın bu önemli bunu not edelim. Anket sonuçları diyor ki eğer seçim diyor sonucu farklı çıkarsa bu muhakkak oyların çalındığı, seçimde bir manipülasyon yapıldığı, şu oldu bu oldu.

Adıbelli, Amerika’daki müesses nizamın Trump’a karşı kamuoyu oluşturduğunun altını çizdi.

