ABD seçimlerine saatler kaldı: Yeni başkanı "salıncak eyaletler" belirleyecek!

Anketlerde iki adayın birbirine bu kadar yakın gözükmesi “salıncak eyaletler”in de önemini arttırıyor. Salıncak eyalet ne demek? Seçim süreci nasıl işleyecek?

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimlerinde. Amerikalılar 5 Kasım Salı günü yeni başkanlarını seçecek. Son anketlere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump rakibi Demokrat Kamala Harris’e karşı yarışı az bir farkla önde götürüyor.

Anketlerde iki başkan adayının oylarının birbirine çok yakın olması nedeniyle "salıncak eyalet" olarak adlandırılan 7 eyaletin seçim sonuçları kritik önem taşıyor.

Amerika’daki seçimlerde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip. 50 eyaletin 43’ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

Yani Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanın kim olacağını 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18’ine ev sahipliği yapan eyaletler karar vermiş oluyor. Bu 7 eyalet içinde ise Michigan (MİŞİGIN), Pennsylvania ve Kuzey Carolina öne çıkıyor.

Amerikan halkı oy kullanacak ama yeni ABD başkanı ancak ocak ayında belli olacak. Çünkü Amerika’da en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu yöntemi işliyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.